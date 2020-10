LIVE GIRO. Almeida uitstekend onderweg, Ganna op weg naar ritzege

Giro Giro-baas Vegni wil geen ingekorte Ronde van Italië, Eddy Merckx springt in de bres

16 april De organisatoren van de Ronde van Italië herhalen dat een mogelijke inkorting van de drie weken durende rittenkoers geen mogelijkheid is. "We moeten de Giro verdedigen", klinkt het opnieuw bij Giro-baas Mauro Vegni, dit keer in de Gazzetta dello Sport. Vergni krijgt steun van vijfvoudig winnaar Eddy Merckx. “Een echte Giro duurt 3 weken met 21 etappes.”