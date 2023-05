LIVE GIRO. 18de rit op gang getrokken, jarige Thomas heeft zin in nieuwe bergrit : “Er gaat gevochten worden voor het klassement”

Opnieuw klimmen vandaag in de Giro . Het is vooral uitkijken naar Primoz Roglic (33) op weg naar Val di Zoldo. Slaat hij terug na het tijdverlies op dinsdag of moet hij opnieuw plooien voor João Almeida en feestvarken Geraint Thomas die vandaag 37 kaarsjes uitblaast? Mis geen pedaalstoot op deze pagina!

Hij was 2,5 weken geleden als topfavoriet gestart samen met Remco Evenepoel, maar wat blijft daar vandaag van over? Was de Monte Bondone op dinsdag, toen hij geen antwoord had op de aanval van Thomas en Almeida, het begin van het einde, of was het een eenmalige uitschuiver? Primoz Roglic gaf de voorbije 36 uur geen zinnig antwoord, de benen zullen straks voor hem spreken.

Het enige wat de Sloveen wel zegt, is dat hij nog “aan het herstellen is van de valpartijen eerder deze Giro”. Daarbij werd vooral zijn heup geraakt. Maar hoe erg is de hinder precies? In dezelfde reactie zegt Roglic immers dat hij “oké” is. Om kort erna nog een keer dubbelzinnig te antwoorden: “Ik zou graag op honderd procent willen zijn, maar anderzijds: ik ben nog steeds hier, dus ben ik blij.”

Moeilijk te interpreteren dus, maar hoe ook: Roglic heeft al een betere indruk gelaten. Vandaag is een kortere bergrit, duidelijk minder zwaar dan de vorige, maar verstoppertje spelen kan niet. “Primoz gaat zeker nog terugslaan”, zegt ploegleider Marc Reef. “Dat heeft hij in het verleden ook altijd gedaan. We hadden er geen rekening mee gehouden dat we dinsdag tijd zouden verliezen, maar dat hoort bij de sport.”

“Primoz had niet zijn beste benen en er waren er twee een beetje sterker. Het verschil in de stand is 29 seconden, maar er komen nog genoeg kansen om tijd terug te nemen. We hebben een slag verloren, maar niet de oorlog. We geloven in de best mogelijke afloop.”

Knecht Koen Bouwman rekent daarbij op de collectieve kracht van Jumbo-Visma: “Als ploeg hebben we laten zien dat we goed in vorm zijn. Die sterkte moeten we de komende dagen uitspelen.”

