LIVE. Evenepoel vertrekt in auto aan hotel van Soudal-Quick.Step, ploegwoordvoerder: “Remco bleef vrij rustig”

Wat als de verschil­len van de eerste tijdrit ook worden doorgetrok­ken in de tweede tijdrit?

Wordt het klassement van de Giro vandaag in een plooi gelegd? Als de waardeverhoudingen van de eerste tijdrit dezelfde blijven in de tweede tijdrit, staat Remco Evenepoel tijdens de eerste rustdag autoritair in het roze en volgt zijn eerste achtervolger op meer dan anderhalve minuut, Geraint Thomas en Primoz Roglic staan desgevallend zelfs al meer dan twee minuten in het krijt.