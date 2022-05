LIVE. Eerste kans voor de sprinters. Wie wint de derde etappe in de Giro?

Giro Sportpsy­cho­loog Brouwers: “Evenepoel moet heel dringend intensief aan stuurmans­pro­ble­men werken”

“Het technische aspect, daar kan ik niet over oordelen. Maar het val-aspect is iets wat uiteraard altijd consequenties heeft.” Dat zegt sportpsycholoog Jef Brouwers over de nieuwe valpartij van Remco Evenepoel in de Giro vanmiddag. Later op de avond kwam het nieuws dat hij uit de rittenkoers stapt. “Er zijn toch al een aantal voorgaande geweest, dus dat zal verwerkt moeten worden. En daar kunnen dan plotseling toch wel mentale factoren een rol spelen”, klonk het onder meer bij onze collega’s van VTM Nieuws.

26 mei