Lefevere over zaak Jakobsen-Groenewegen: “Fabio heeft geen excuses gehoord, wel dat het ‘een valpartij was zoals er nog gebeuren in koers’”

GIROPatrick Lefevere blikt als een tevreden man terug op de openingstijdrit in de Giro. De sterke man van Deceuninck-Quick.Step had het bij de start van de tweede rit over de “coole” Remco Evenepoel en de zaak Jakobsen-Groenewegen. “Fabio wou Groenewegen in de ogen kijken en excuses horen.”

“Ik kijk met een goed gevoel terug op de tijdrit van gisteren”, dixit Patrick Lefevere bij de start van de tweede Giro-etappe. “We hebben drie renners in de top tien. Alleen dromen onze jongens altijd van meer. Vooral Rémi Cavagna was zeer ontgoocheld, want hij geloofde écht dat hij de roze trui kon pakken. Maar als je het beest Ganna bekijkt met al zijn mogelijkheden, is zijn zege voor niemand een verrassing.”

Ook Remco Evenepoel kon niets beginnen tegen Ganna, al was hij vooral gelukkig dat hij zichzelf weer wielrenner kon noemen. “Remco heeft zoals altijd normaal gereageerd: cool en blij dat hij weer kon koersen. Hij was zeker niet ontgoocheld”, bevestigt Lefevere. “Vandaag en morgen is zijn voornaamste opdracht om weer kennis te maken met het peloton. Gelukkig voor Remco staat er weinig wind vandaag, anders was er vrees voor waaiers. Wanneer het voor het eerst om de knikkers zal gaan, zullen we zorgen dat we erbij zijn.”

Lefevere gaf tot slot ook nog zijn visie en extra informatie over de ontmoeting tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen, waarvan hij zelf alvast geen fan was, zegt hij. “Die meeting was de absolute wil van Fabio. Want veel meer dan de fysieke en financiële pijn wou hij Groenewegen in de ogen kijken en excuses horen. Die heeft hij niet gekregen, integendeel. Er waren twee advocaten, Richard Plugge en de woordvoerder van Jumbo-Visma bij. Zij zeiden dat de crash ‘dingen zijn die gebeuren in koers. Ze werden naar mekaar toe gezogen’. Eigenlijk is er niks gebeurd volgens hen.”

Volledig scherm Patrick Lefevere © rv