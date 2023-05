Laurens De Plus rijdt na vier jaar weer een grote ronde: “Laat ze maar denken dat het een duel wordt tussen Roglic en Evenepoel”

LIVE GIRO. Remco Evenepoel - met opvallende regenboog­schoe­nen - vertrokken voor verkenning tijdrit, Bahrain moet Mäder thuis laten

Zaterdag is het zover. Dan gaat Remco Evenepoel in de 106de editie van de Ronde van Italië op zoek naar zijn tweede eindzege in een grote ronde. Evenepoel vertrok vanochtend op verkenning, straks praat hij ook met de pers rond 13u30. Allesover de Giro is op de voet te volgen in deze liveblog.