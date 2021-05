Landa loopt sleutelbeenbreuk op bij val en ook Sivakov moet opgeven, veel kritiek op organisatie na gevaarlijke finale

GiroWat een simpele overgangsrit moest worden, werd voor Mikel Landa en Pavel Sivakov de hel. Remco Evenepoel zag met de klap twee belangrijke concurrenten voor het klassement uitvallen. Sivakov is de superluitenant van topfavoriet Bernal. Landa was hier “om de Giro te winnen.” Achteraf kwam er op sociale media veel kritiek richting de organisatie vanwege de gevaarlijke finale.

Met ingepakt rechtersleutelbeen kwam hij uit het mobiele ‘ambulatorio radiologia’ van het Croce Rossa Italiana, het Italiaanse Rode Kruis, gestapt. Exit Pavel Sivakov, in deze Ronde van Italië. De Russische schaduwkopman van Ineos Grenadiers en meesterknecht van topfavoriet Egan Arley Bernal kwam in de hectische, gevaarlijke finale van de vijfde etappe zwaar ten val. Sivakov raakte op een bepaald moment op links, in het wiel van zijn ploegmaats, een uitstekende struik en maakte een harde smak. “Hij reed de etappe nog wel uit, maar voelde op de teambus enorm veel pijn”, aldus Ineos-ploegleider Matteo Tosatto. “De vrees voor een sleutelbeenbreuk werd dus later bevestigd. Met Pavel verliezen we een hele belangrijke pion.”

Even later sloeg ook Mikel Landa met een paar Lotto-Soudalrenners tegen het asfalt. Zijn crash was zo mogelijk nóg heftiger dan die van Sivakov. Landa botste op een verkeersbord en nam ook een seingever mee in zijn val. De 31-jarige Spanjaard, ooit al derde (in 2015, na Contador en Aru) en vierde (twee jaar geleden, na Carapaz, Nibali en Roglic) in de Giro en dinsdag nog opvallend aanvallend in de slotfase van de vierde rit in Sestola, bleef knock-out op de grond liggen, kreeg ter plekke de eerste zorgen toegediend en werd uiteindelijk met de ambulance naar het dichtstbijgelegen ziekenhuis gevoerd. “Het was pijnlijk om te zien, toen ik erlangs reed”, vertelde Bahrain-Victorious-ploegleider Franco Pellizotti aan de Rai.

Later op de avond raakte bekend dat Landa een sleutelbeenbreuk in zijn linkerschouder opliep. In het ziekenhuis van Riccione werden ook meerdere ribbreuken vastgesteld. “Mikel blijft nog de hele nacht ter observatie in het ziekenhuis. Hij heeft op geen enkel ogenblik het bewustzijn verloren en kijk alweer vooruit naar zijn comeback op de fiets”, liet Bahrain-Victorious in een persbericht weten.

“Zijn opgave is een domper. Mikel was onze kopman”, vertelt Pellizotti er nog bij. “Hij was hier om de Giro te winnen. We leven enorm met hem mee. Hij was echt in orde en onze ploeg is ook goed, maar dit maakt natuurlijk deel uit van het spelletje. Bilbao en Caruso nemen nu het (gedeeld) kopmanschap over.”

Ook Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), dinsdag nog ritwinnaar in Sestola en huidig leider in het bergklassement, raakte betrokken in de reeks valpartijen. De Amerikaan haalde nog de finish in Cattolica maar trok meteen daarna op controle naar het ziekenhuis. Een scan bracht gelukkig geen breuken aan het licht, maar extra tests vanavond en morgenvroeg in het teamhotel moeten uitwijzen of hij de start haalt van de zesde rit. Door het tijdverlies verspeelde Dombrowski zijn tweede plaats in het klassement aan onze landgenoot Louis Vervaeke, die op 0.42 volgt van ‘maglia rosa’ Alessandro De Marchi. Ook Remco Evenepoel schoof een plaats op. Hij is nu zevende, op 1.28 van de Italiaan.

Kritiek op parcours

Na afloop van de etappe zorgde de gevaarlijke finale voor veel kritiek op sociale media. Spaans bondscoach Pascual Momparler spaarde de organisatie niet. “Het moet gedaan zijn met dit soort gevaarlijke finales. De show is minder waard dan het leven van de renners.”

Ook de Italiaanse rozetruidrager, Alessandro De Marchi, vond dat het parcours in de finale veiliger uitgetekend kon worden. “Op bepaalde plaatsen kon het verkeersmeubilair beter afgeschermd worden”, vertelde hij aan de RAI. “Bovendien konden enkele wegversmallingen vermeden worden.”

EF Education NIPPO-teammanager Jonathan Vaughters was het dan weer eens met volgend idee: “Alle koersdirecteurs van grote rondes zouden de laatste 10 kilometer van elke rit moeten rijden in groepen van 30 à 40 man. Ze moeten zien en voelen wat de renners meemaken. De aankomst van vandaag was een grap.”

