“La vita è bella”: Remco Evenepoel verkent meteen uiterst verraderlijke Giro-etappe vol valkuilen en boobytraps

Giro Gaviria test voor de tweede keer positief op corona: zeldzaam, maar niet onmogelijk

20 oktober Brute pech voor Fernando Gaviria (26). De Colombiaanse topspurter heeft voor de tweede keer in enkele maanden positief getest op het coronavirus en moet de Giro verlaten. In maart kreeg Gaviria het virus al te pakken in de UAE Tour. Dat iemand twee keer besmet geraakt met het coronavirus is zeldzaam, maar niet onmogelijk, vertelt onze wetenschapsexpert Martijn Peters: “In België kennen we slechts drie gevallen van die aard.”