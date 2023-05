Knallen voor een tijdrit, wat is het belang van pompende beats in de oren van Evenepoel? “Echt zot, wat muziek met je lichaam doet”

Onze chef wielrennen vraagt zich af waar Evenepoels veelgeroem­de ploeg was op de slotklim: “Heeft hij zijn achilles­hiel al laten zien?”

Het was opdracht volbracht voor Remco Evenepoel na rit vier in de Giro. Evenepoel is zijn roze en zijn witte trui kwijt aan Andreas Leknessund. Dat maakt even geen podiumgedoe en gewoon lekker koersen in zijn trui van wereldkampioen. Maar waar was, op de slotklim, zijn veelgeroemde ploeg gebleven, vraagt onze chef wielrennen zich af. “Ploegleider Lodewyck mag team-Evenepoel dan hebben gespaard, wat als Evenepoel op de slotklim in de problemen was geraakt?”