Klavertjevier voor Démare: Fransman wint massaspurt, Armée kan het na vroege vlucht net niet afmaken

De man van Lotto-Soudal - die na dit seizoen einde contract is - won nog maar twee keer eerder een profzege. In 2017 pakte hij een etappe in de Vuelta en in augustus van dit jaar een rit in de Tour Poitou-Charentes. Tot tien kilometer voor het einde leek alles vlot te gaan, maar het onvermijdelijke gebeurde. Het peloton zat nog fris na een eenvoudige rit, de voorsprong van Armée verdween als sneeuw voor de zon.