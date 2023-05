KIJK. Zonder schaamte: filmende fan grist drinkbus van Evenepoel mee nadat die door toedoen van loslopende hond ten val kwam

Mis niets van de Giro bij HLN en VTM: li­ve-uitzendin­gen op tv en élke dag álle beelden, eerste reacties en strafste analyses

Zaterdag is het zover: dan start de 106de Ronde van Italië. Met uiteraard wereldkampioen Remco Evenepoel aan de start. Zal hij net zoals in de Vuelta ook in de Giro de maat nemen van grote concurrent Primoz Roglic en zo de eindzege op z’n naam schrijven? U zal er alvast niets van moeten missen, want voor het eerst in jaren is de Giro deels op Vlaamse televisie te zien: bij VTM! Daarnaast zit u bij HLN en VTM op de juiste plaats voor álle beelden, eerste reacties, de strafste analyses en sterkste verhalen én uiteraard al het nieuws over Remco Evenepoel en de Giro!