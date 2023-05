KIJK. "Wat is dat voor iets?" Ontspannen Evenepoel signeert truitje, maar heeft problemen met stift

HLN VERKENT. Korte en ‘makkelijke’ rit in Napels, sprinters wellicht aan zet: “Maar chaos loert altijd om de hoek op stadspar­cours”

België is in de ban van de roze droom van Remco Evenepoel. Het sportieve staat voorop, maar samen met Michel Wuyts belicht HLN ook de toeristische en gastronomische kant van elke Giro-etappe. Vandaag: de rit met start en aankomst in Napels.