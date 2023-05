KIJK. Toeschouwer filmt crash in finale tweede Giro-etappe, ‘dader’ Groves bekent schuld: “Incident tussen Ballerini en mij was oorzaak”

Remco Evenepoel ontsnapte aan de valpartij, maar was achteraf niet te spreken over de actie van Kaden Groves. Volgens de wereldkampioen was de Australiër van Alpecin-Deceunick de schuldige. “We zaten rond de tiende, vijftiende positie. Ideaal dus, we zaten waar we moesten zitten”, aldus Evenepoel. “Maar toen kwam de trein van Alpecin-Deceuninck langs links voorbij. Groves gaf daarbij een duw aan Ballerini, waarop die tegen het achterwiel van Cerny tikte. Cerny viel bijna, en dan had ik erbij gelegen. Door die zwieper gingen ze achter ons met een pak op de grond. Het was buiten de driekilometerregel, dus er kunnen wel jongens tijd verloren hebben.”