KIJK. “Remco niet lastiggevallen”: Jan Vertonghen bezoekt Giro-circus en krijgt “bijzonder” geschenk van Evenepoel

Opvallend bezoek in de Giro vandaag. Belgisch recordinternational Jan Vertonghen kwam ter plaatse de derde etappe volgen. De verdediger van Anderlecht deed dat in de ploegwagen van Soudal-Quick.Step en neemt ook een “bijzonder” souvenir naar huis. Remco Evenepoel gaf hem immers een roze trui.

KIJK. Vertonghen over zijn bezoek aan de Giro: “Ik was maar net op tijd voor de start”

Jan Vertonghen is een groot wielerfan. Vorige week maakte hij nog een tochtje op z’n tweewieler met ex-voetballer Jelle Van Damme en nu maakte hij dus z’n opwachting in de Giro. Omdat Anderlecht geen plekje in de play-offs wist af te dwingen, heeft Vertonghen nu wat vrije tijd.

“Ik ben vanmorgen aangekomen en was net op tijd voor de start”, doet Vertonghen in bovenstaande video het relaas van zijn dag. “Ik heb de koers in de ploegauto gevolgd en dat was echt wel een toffe ervaring. Naar de laatste 50 kilometer heb ik dan in de bus van Soudal-Quick.Step gekeken.”

Quote Voor een echte koerslief­heb­ber als ik is zo’n roze trui een bijzonder cadeau. Het was een mooi moment. Jan Vertonghen

Voor de start ontmoette Vertonghen ook kort Remco Evenepoel, die de voetballer een roze trui cadeau gaf. “Voor een echte koersliefhebber als ik is dat een bijzonder cadeau. Een mooi moment. Ik heb Remco niet lastiggevallen, want hij stapte net uit de bus op weg naar de start. Voor de rest heb ik hem dus met rust gelaten, hoor.”

Vertonghen blijft nog tot woensdag in de regio en vliegt dan naar Milaan, om er de halve finale in de Champions League tussen AC Milan en Inter bij te wonen. Daarna begint hij weer te trainen, want op 17 en 20 juni volgen immers nog twee interlands met de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland.

Volledig scherm Vertonghen krijgt een roze trui cadeau van Evenepoel. © Wout Beel

“Het gaat wel goed met mij, al heb ik de laatste maanden in de competitie wel veel last gehad van mijn enkel. Daar moet ik nog even van recupereren. Ik ben een beetje aan het fietsen, maar dat is vooral voor het plezier. Jelle Van Damme is van mijn grootte en had alles Vanaf volgende week begin ik opnieuw te trainen.”

Quote Vanaf het WK werd het positiever, al was het einde ook wel minder na het missen van de play-offs en de Europese uitschake­ling tegen AZ. Dat geeft wel een wrange nasmaak. Jan Vertonghen over het seizoen van Anderlecht

De play-offs in de Jupiler Pro League volgt Vertonghen niet. “Vincent Janssen is een goeie vriend, dus via hem onderhoud ik het wat. Maar voor de rest zou ik niet weten wat er gebeurt. Ik vind het vooral vreemd dat er midden april al zes of zeven teams klaar zijn met hun seizoen. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

Zijn eerste seizoen bij Anderlecht was er ééntje van ups & downs, vindt Vertonghen. “De downs zaten vooral in het eerste deel van de competitie. Zowel op als naast het veld is er toen heel veel gebeurd bij Anderlecht. Vanaf het WK werd het dan positiever, al was het einde ook wel minder na het missen van de play-offs en de Europese uitschakeling tegen AZ. Dat geeft wel een wrange nasmaak. Het had beter moeten zijn.”

KIJK. Vertonghen over seizoen van Anderlecht: “Het had beter moeten zijn”

