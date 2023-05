KIJK. Remco Evenepoel wel heel nauw omringd in klein persruimte: “Covid kan zomaar uitbreken. Het is goed mogelijk dat helft Rome niet haalt”

Eén dag voor de start van de Giro is het peloton in de ban van covid. Renners zeggen ziek af, Jos van Emden en Gino Mäder waren vandaag de laatsten. Jumbo-Visma moest een halve ploeg vervangen. En Remco Evenepoel houdt zijn hart vast.

Na Wilco Kelderman, Robert Gesink en Tobias Foss was donderdag de beurt aan Jos van Emden. Hij is de vierde naam die uit de zorgvuldig samengestelde Giro-ploeg van Jumbo-Visma moet worden geschrapt. Kelderman is geblesseerd, Gesink, Foss en Van Emden hebben alle drie covid.

Dat is een streep door de rekening van Primoz Roglic. Roglic is topfavoriet voor de Giro. De Sloveen bleef donderdag stoïcijns kalm bij het nieuws, maar een ideale aanloop is het niet. “Het is niet wat je wilt dat er gebeurt. Veel kunnen we er niet aan doen.”

Richard Plugge, CEO van Jumbo-Visma, deed bij de NOS ook zijn relaas over de vele covid-gevallen in zijn ploeg. “In Romandië zijn er heel wat renners geïnfecteerd geraakt. Voor jongens als Foss en Gesink is dit vreselijk. Ze hebben zo veel inspanningen geleverd om hier te staan en dan worden ze ziek.”

Covid steekt nu al een week of twee opnieuw de kop op in het wielerpeloton. “Het gaat als een dolle rond”, aldus nog Plugge. De Fransman Romain Bardet kreeg het. Bardet is geen Giro-renner. Zijn landgenoot Warren Barguil is dat wel. Barguil gaf op in Luik-Bastenaken-Luik. Twee dagen later bleek hij covid te hebben. Toch komt Barguil morgen aan de start.

Dat is niet het geval voor de Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Ciccone testte afgelopen maandag positief. Hij is een drievoudige ritwinnaar in de Giro en hij was de aangewezen kopman in de Trek-ploeg. De Zwitser Gino Mäder (Bahrain Victorious) was tot donderdagavond de laatste renner die moet afzeggen voor covid.

Bij Ineos Grenadiers bewaren ze de kalmte. “We hebben ervaring met deze situatie. We nemen onze voorzorgen. Maar we weten ook dat je het oncontroleerbare niet kunt controleren”, zegt Tao Geoghegan Hart.

Remco Evenepoel deed een oproep om afstand te houden. Aan journalisten vroeg hij om een mondmasker te dragen, als de Giro zaterdag eenmaal is begonnen. Evenepoel houdt zijn hart vast: “We moeten voorzichtig zijn, covid kan zomaar uitbreken. We hebben het er nog over gehad aan tafel, dat het goed mogelijk is dat de helft van het peloton Rome niet haalt. Ik vrees het ergste, dat we weer voor verrassingen komen te staan.”

Ook Plugge riep bij de NOS op tot extra voorzichtigheid. “Ik snap heel goed dat mensen denken dat corona voorbij is, maar renners worden er wel echt ziek van. Dat is zonde voor de hele koers en zeker voor de kanshebbers.”

Interne tests Voor de duidelijkheid: het betreft interne coronatests. Vanuit de Giro-organisatie worden ze niet meer voorzien. “Eenmaal de wedstrijd op gang is, zullen die tests regelmatig worden herhaald”, zei Toon Cruyt, teamarts van Soudal-Quick.Step, eerder deze week. “We maken iedereen ervan bewust dat ze ook maar de minste symptomen moeten melden. Zodat we er direct kunnen op inspelen en verspreiding kunnen tegengaan.”

