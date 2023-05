KIJK. Remco Evenepoel moet tik incasseren, maar blijft strijdvaardig tijdens interview op tijdritfiets: “Ga hoofd niet laten hangen”

Zware dag in de Giro voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot verloor in de achtste etappe veertien seconden op z’n grote concurrent Primoz Roglic en op INEOS-duo Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart. Een tik, al bleef hij na afloop wel strijdvaardig. Zeker met de tijdrit van morgen in het achterhoofd - Evenepoel fietste na de finish zelfs al uit op zijn tijdritfiets. “Vorige keer kon ik 43 seconden pakken in de tijdrit. Morgen hoop ik minstens op hetzelfde.” Bekijk in bovenstaande video z’n volledige reactie, waarin het ook gaat over een foutje dat Evenepoel maakte op 700 meter van de top van de slotklim en de “superdag” van Roglic en diens Jumbo-Visma-ploegmaats.