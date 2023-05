KIJK. Patrick Lefevere glundert met roze Remco: “We zijn heel blij, maar laat ons met de voetjes op de grond blijven”

Patrick Lefevere was een aandachtige toeschouwer in Fossacesia. De grote baas van Soudal Quick-Step zag de kopman van zijn ploeg met overmacht de roze trui pakken. “Ik wist dat hij niet zou stilvallen. Remco kan heel goed indelen. Ik was dus niet bang voor een terugslag. Ik had wel gezien dat die mannen van Ineos-Grenadiers allemaal sterk eindigden.”

“Ja, dit is fenomenaal. We zijn uiteraard heel blij, maar laat ons met de voetjes op de grond blijven. Of we de trui gaan weggeven? Dat wordt al moeilijk met deze voorsprong. Maar goed, een ontsnapping is snel vertrokken. Morgen zullen we wel hulp krijgen van de sprintersploegen, neem ik aan. Daarna zullen we het dag per dag bekijken.”