KIJK. Marc Van Ranst vindt dat Evenepoel juiste keuze maakte: “Besmet inspanningen leveren in de bergen kan problemen veroorzaken”

De keuze van Remco Evenepoel om de Giro te verlaten na zijn Covid-besmetting, is helemaal terecht, zegt viroloog Marc Van Ranst in HLN LIVE. “Hiermee vrijwaart Remco de rest van de ploeg van een besmetting en het is vooral voor zichzelf de juiste beslissing. In deze Giro komt het zwaarste werk er nog aan. Wanneer je besmet die inspanningen in de bergen moet leveren, kan dat problemen veroorzaken. Covid is extra stress voor je lichaam, dat wil je niet.”