KIJK LIVE. Waarom is het goed dat Remco Evenepoel z'n roze trui kwijt is? En wat brengt rit 5? Onze man in Italië legt het uit

Licht geaccidenteerd terrein met een vlakke finale, dat is de vijfde rit van de Giro in een notendop. In Salerno krijgen we dus meer dan waarschijnlijk weer een massasprint. Remco Evenepoel heeft gisteren het roze aan Andreas Leknessund gelaten, kent hij een rustige dag in zijn regenboogtrui? Volg alles op de voet in deze liveblog.