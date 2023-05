KIJK LIVE. Onze man in Italië staat aan ploeghotel van Remco Evenepoel: wat is de laatste info? En wanneer kan hij naar huis?

KIJK. Lefevere reageert op commotie rond helikopter­vlucht Evenepoel: “Iedereen heeft mogelijk­heid gekregen om helikopter te gebruiken”

“Perfecte dag” voor Remco Evenepoel, gisteren in de Giro. Onze landgenoot kwam op geen enkel moment in de problemen in de bergetappe naar Gran Sasso én verloor na de etappe geen onnodige tijd door met de helikopter naar het hotel te vliegen. Opvallend: de Internationale Wielerunie UCI wijst Evenepoel en co erop dat de vlucht ingaat tegen hun principes van fair play. Patrick Lefevere reageert op de heisa: “Ploegen met 20 miljoen euro meer budget, is dat dan fair play?”