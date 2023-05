KIJK LIVE GIRO. Zorgt “tricky finale” vandaag wél voor spektakel? Onze man in Italië blikt vooruit

Michel Wuyts ziet dat Thomas het vlaggen­schip van Ineos is: “37, maar na al die jaren van pech nog steeds garant voor kwaliteit”

Ineos Grenadiers is volgens veel waarnemers in deze Giro de sterkste ploeg in de breedte - ook volgens onze columnist Michel Wuyts. De Britse formatie pakt uit met meerdere troeven, maar volgens Wuyts toch vooral met ex-Tourwinnaar Geraint Thomas, gekend om zijn cynische humor. “Wat Thomas zei na z'n winst in de E3 Saxo Classic in 2015? “Best thing I ever did.” “Why?” “Door het vat Kwaremont dat die West-Vlamingen me voor mijn trouw schonken.”