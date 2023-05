KIJK. Lefevere reageert op commotie rond helikoptervlucht Evenepoel: “Iedereen heeft mogelijkheid gekregen om helikopter te gebruiken”

“Perfecte dag” voor Remco Evenepoel, gisteren in de Giro . Onze landgenoot kwam op geen enkel moment in de problemen in de bergetappe naar Gran Sasso én verloor na de etappe geen onnodige tijd door met de helikopter naar het hotel te vliegen. Opvallend: de Internationale Wielerunie UCI wijst Evenepoel en co erop dat de vlucht ingaat tegen hun principes van fair play. Patrick Lefevere reageert op de heisa: “Ploegen met 20 miljoen euro meer budget, is dat dan fair play?”

KIJK. “Ben ik de piloot, of wat?”: grappende Evenepoel per helikopter naar hotel

Wapenstilstand in het peloton bij de eerste aankomst bergop. Op de slotklim naar Gran Sasso hielden de favorieten de benen stil. “Dat kwam vooral door de stevige tegenwind”, duidde Evenepoel na afloop. “Het was 4 à 5 beaufort, dan kan er niet veel gebeuren. Dat ik vierde ben, is misschien enkel een beetje jammer voor de bonificaties.”

Voor die vierde plaats sprintte Evenepoel tegen grote concurrent Primoz Roglic. Een prestigespurtje. “Maar dat ik dat won, betekent niets”, vindt Evenepoel. “Die sprint was eerder om uit de problemen te blijven, want op een aankomst bergop moet er sowieso gesprint worden. Je weet nooit dat er renners stilvallen en er gaten vallen. Dat ik de roze trui niet terug gewonnen heb, maakt het nog meer ideaal. Nu de rit van zaterdag goed doorkomen, die ook wel tricky zou kunnen zijn, en dan alles op zondag in de tijdrit.”

KIJK. Evenepoel wint sprintje tegen Roglic: “Betekent niets”

“Het is hier overigens heel koud en de transfer naar beneden (per helikopter, red.) is niet optimaal, dus deze rit zal zeker in de kleren kruipen bij iedereen. Het was ook een lange dag, maar ik was gelukkig goed voorbereid op de koude en de regen”, voegde Evenepoel nog toe over de omstandigheden op Gran Sasso. “Ik heb wel een beetje schrik van de helikopter”, lachte hij afsluitend. Al kon er, voor hij met ploegmaats Vervaeke, Van Wilder, Hirt en Cattaneo de helikopter instapte, toch nog een mopje vanaf. “Ben ik de piloot, of wat?”

UCI reageert afwijzend Het helikopterverhaal van Evenepoel en co kreeg zaterdagochtend nog een opvallend vervolg. De Internationale Wielerunie UCI reageert namelijk afwijzend op de helikoptertrip. “Dit creëert een voordeel dat tegen de principes van fair play en gelijke behandeling in gaat. Het gaat ook in tegen het principe van de verkleining van de biologische voetafdruk.” “De UCI zal de nodige maatregelen en sancties treffen om te verzekeren dat dit niet meer kan gebeuren in de toekomst”, klinkt het verder nog. “De UCI veroordeelt dit gedrag, dat ingaat tegen de principes van fair play en gelijkheid, de fundamentele waarden van sport.” De vingerwijzing van de UCI is opvallend, aangezien de Giro-organisatie de helikopterregeling zélf heeft voorgesteld aan de ploegen.

“20 miljoen euro meer budget hebben, is dat fair play?”

In een telefoongesprek met Eurosport reageert ploegmanager Patrick Lefevere op de commotie rond de helikoptervlucht. “Het werd al op tafel gelegd in een meeting na Milaan-Sanremo. Wij hebben toen onmiddellijk toegestemd. Je kan erover discussiëren, maar op die manier hebben we wel een autorit van twee uur én de gondelbaan uitgespaard. Uiteindelijk spreken we over 600 euro per man. Op het budget van de hele Giro maakt dit het verschil niet.”

De grenzen van de fair play - waar de UCI het over heeft - zijn volgens Lefevere moeilijk af te bakenen. “Iedereen heeft de mogelijkheid gekregen om een helikopter te gebruiken. De koers is zo geëvolueerd dat je zelfs kookteams meeneemt, fietsen een maximaal gewicht mogen hebben, enzovoort. Er zijn ploegen die twintig miljoen euro meer budget hebben dan ons. Is dat dan fair play? Die discussie kan je ook voeren”, aldus de grote baas van Soudal-Quick.Step.

KIJK. Lefevere geeft uitleg over de beslissing van de ploeg

KIJK. VTM Nieuws-journalist Maxim Goethals in Italië: “Statement van UCI komt beetje laat”

