KIJK. “Ik was in shock”: man met rode T-shirt doet het verhaal achter de meest dolle 20 seconden van de Giro-ontknoping

Het was één van dé momenten van de Giro . Toen Primoz Roglic (33) in de klimtijdrit plots stil stond, haastte een man in een rood shirt zich om de Sloveen weer op gang te duwen. En wat bleek? De twee kennen elkaar bijzonder goed. De hulpvaardige man, Mitja Mežnar, is een voormalig teamgenoot uit het Sloveense schansspringteam waarmee Roglic WK-goud pakte. “Ik reageerde volledig instinctief”, reageert hij nu.

KIJK. De kettingproblemen van Roglic én de zéér welgekomen hulp van Mitja Mežnar

Flashback naar de Giro-ontknoping van zaterdag. Plots stond Roglic stil op de klim. Problemen met de ketting. Wat een moment... “Maar ik bleef rustig. Ik heb de ketting er gewoon weer opgelegd. Gelukkig kon ik relatief snel weer verder”, vertelde de winnaar na afloop.

Dat hij zó snel verder kon, was te danken aan zijn koelbloedigheid. Maar ook aan een personeelslid van Jumbo-Visma die achtervolgde met de motor en Roglic al snel weer op gang kon duwen. Maar dat deed die medewerker niet alleen. Want een man in rood shirt en met geel petje haastte zich om hulp te bieden. Vol overgave daalde hij naar beneden en zette ook hij Roglic weer op pad.

Ik deed het eigenlijk niet bewust. Een soort van automati­sche piloot nam het over Mitja Mežnar

Roglic en de man, die al snel geïdentificeerd werd als Mitja Mežnar, kennen elkaar maar al te goed. Mežnar is een voormalig teamgenoot van Roglic in het Sloveense schansspringteam. Voor Roglic in de koers stapte, deed hij aan schansspringen. En hij was er nog goed in ook. In 2006 pakte hij op het WK voor junioren een zilveren medaille in de landenwedstrijd. In 2007 werd hij met Slovenië wereldkampioen. Wie toen óók deel uitmaakte van Team Slovenië? Jawel... Mežnar.

“Ik deed het eigenlijk niet bewust. Een soort van automatische piloot nam het over”, deed Mežnar intussen zijn verhaal in Sloveense media. “Ik was in shock toen ik Primoz daar zag staan met z’n mechanische pech. En dan reageerde ik volkomen instinctief. Het enige wat ik wilde, was om Primoz zo snel mogelijk in beweging te krijgen, zodat hij z’n strijd kon voortzetten. Het ging allemaal zó extreem snel.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Roglic had bij Cyclingnews ook nog woorden van dank in petto voor Mežnar: “Gelukkig was hij er. Het was zo steil dat het moeilijk was uit eigen houtje opnieuw op gang te komen. Godzijdank had ik het geluk een beetje aan mijn zijde. Ik moet die man ongelofelijk hard bedanken.”

Volledig scherm Roglic. © ANP / EPA