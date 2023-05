KIJK. Evenepoel dolt met Van Wilder en geeft roze door na rustige bergrit, Vine voorkomt val op miraculeuze wijze: de momenten van etappe 4

KIJK. Evenepoel lacht met bizar cadeau, ziet ploegmaat smak maken en wint kleine clash met Roglic: de hoogtepun­ten van rit 3

Remco Evenepoel staat ook na dag drie in de Giro nog in het roze. Maar een saaie dag was het zeker niet, ook niet voor onze landgenoot. De rit begon met een bizar cadeau voor Evenepoel. Astana-renner Simone Velasco stopte een ei in zijn achterzak - Evenepoel kon daar wel mee lachen. Maar diep in de finale van de etappe had de kopman van Soudal-Quick.Step daar minder reden toe. Evenepoels trouwe luitenant Pieter Serry kwam immers ten val en had zichtbaar pijn. Vooral z’n linkerarm- en pols werden geraakt. Iets later diepte Evenepoel zijn voorsprong op Primoz Roglic wel met een seconden uit na een onderling tussensprintje. De dagzege ging naar Michael Matthews. Bekijk bovenaan deze pagina de sleutelmomenten uit de rit!