KIJK. Evenepoel beleeft zorgeloze eerste dag in het roze, maar ontsnapt wel aan valpartij: “Weten wie de schuldige is”

Evenepoel: “Weten wie de schuldige is van val”

“Alles ging aanvankelijk goed", vertelde Evenepoel na de aankomst over zijn eerste dag als leider in de Giro. “We zaten goed vooraan en bleven uit de problemen, maar dan was er die lelijke val in de finale. Ik zag het gebeuren, dus we weten wie de schuldige is. Het is koers, maar het was toch geen mooie 'move’. Gelukkig zijn wij veilig aan de aankomst geraakt. Onderweg voelde ik wel dat de roze trui iets speciaals is in Italië. Het betekent veel voor mij en ik geniet er met volle teugen van.”