KIJK. “En nu wil ik een kus zoals de podiummissen hé”: echtgenote Oumi en mama Agna fleuren Evenepoel op

Mooi volk aan de finish van de tweede tijdrit in de Giro in Cesena. Oumi, met roos jasje, mama Agna en papa Patrick. Mentale opkikker voor Remco Evenpoel, die wel een dubbelslag pakte maar alles behalve kraaide van de pret.

Compleet leeg was Remco Evenepoel. Afgepeigerd, zag hij eruit. Bijzonder diep gegaan. Om de tijdrit te winnen en zich weer in het roze te hijsen, maar om Roglic ‘slechts’ 17 seconden aan de broek te smeren. Alles behalve euforie dus bij de wereldkampioen, die wat mentale steun kon gebruiken. Die kreeg hij snel in de vorm van zijn vrouw Oumi Rayane, die samen met Agna de thriller van een tijdrit op de gsm volgde en snel na afloop de nieuwe roze trui even in de armen kon sluiten.

Daar kreeg Oumi voor de tweede keer de zegebloemen in de plaats, nadat ze die ook na de openingstijdrit in ontvangst mocht nemen. Ook voor Agna waren er op Moederdag bloemen en het wolfje van de Giro dat aan de ritwinnaar telkens gegeven wordt. Even later konden ze wat langer bij Evenepoel zijn. Remco: “En nu wil ik wel een kus zoals de podiummissen hé.” Patrick van zijn kant stond snel klaar met de nuchtere analyse.

Papa Evenepoel had als aandachtige vader bijna geen vingernagels meer over. “Ik zag dat ze bij het derde tussenpunt met drie in bijna dezelfde tijd stonden. Ik wist dat Remco in de laatste kilometers waarschijnlijk in het rood zou moeten gaan om de ritzege nog te gaan halen.”

“Het was zoals in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland vorig jaar", herinnert Patrick zich. “Thomas was toen ook maar één seconde achter op Remco. Zo zie je dat een tijdrit na één week koersen iets anders is dan een openingstijdrit”, aldus vader Evenepoel. “Ik merkte verval bij Remco op de klassementsmannen in het tweede stuk, zij haalden daar moed uit.”

“De rustdag is welgekomen, vertelt Evenepoel senior. “Nu moet Remco zich goed laten verzorgen en volgende week er weer tegenaan gaan. Het wordt een verhaal van dag tot dag. Ik zag ook Vlasov en Almeida nog goed staan. Het is nog veertien dagen, het wordt nog mooi. Morgen keren we terug naar België, de slotweek volgen we terug in Italië.”

