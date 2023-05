KIJK. “Ben ik de piloot, of wat?”: grappende Remco Evenepoel wordt per helikopter vervoerd na “perfecte” eerste bergetappe

Wapenstilstand in het peloton bij de eerste aankomst bergop. Op de slotklim naar Gran Sasso hielden de favorieten de benen stil. “Dat kwam vooral door de stevige tegenwind”, duidde Evenepoel na afloop. “Het was 4 à 5 beaufort, dan kan er niet veel gebeuren. Dat ik vierde ben, is misschien enkel een beetje jammer voor de bonificaties.”

Voor die vierde plaats sprintte Evenepoel tegen grote concurrent Primoz Roglic. Een prestigespurtje. “Maar dat ik dat won, betekent niets”, vindt Evenepoel. “Die sprint was eerder om uit de problemen te blijven, want op een aankomst bergop moet er sowieso gesprint worden. Je weet nooit dat er renners stilvallen en er gaten vallen. Dat ik de roze trui niet terug gewonnen heb, maakt het nog meer ideaal. Nu de rit van zaterdag goed doorkomen, die ook wel tricky zou kunnen zijn, en dan alles op zondag in de tijdrit.”

“Het is hier overigens heel koud en de transfer naar beneden (per helikopter, red.) is niet optimaal, dus deze rit zal zeker in de kleren kruipen bij iedereen. Het was ook een lange dag, maar ik was gelukkig goed voorbereid op de koude en de regen”, voegde Evenepoel nog toe over de omstandigheden op Gran Sasso. “Ik heb wel een beetje schrik van de helikopter”, lachte hij afsluitend. Al kon er, voor hij met ploegmaats Vervaeke, Van Wilder, Hirt en Cattaneo de helikopter instapte, toch nog een mopje vanaf. “Ben ik de piloot, of wat?”