Kennismaking met Colle San Giacomo, waar Roger De Vlaeminck 44 jaar geleden won in Tirreno-Adriatico: “Ik verwacht Remco, hij moet mee met Bernal en co”

De Vlaeminck kan zich nog héél veel dingen levendig voor de geest halen, maar hier laat zijn ingebouwde wielerencyclopedie hem eventjes in de steek. “Wat ik mij herinner van die bewuste derde etappe in Tirreno-Adriatico? Goh, niks meer, vent. ’t Is verdorie zestig (sic) jaar geleden. En ik heb zoveel zware bergritten gewonnen in mijn carrière. Zelfs tegen Eddy Merckx. Wat ik wél nog weet is dat dat soort lange beklimmingen vaker voorkwam in Tirreno-Adriatico. (lacht) Als ik Van Aert en Van der Poel hoor zeggen dat het een zware editie was dit jaar, wel… zo heb ik er meer meegemaakt. Ooit hebben ze zelfs eens de koers moeten stilleggen op een col, omdat we geen hand meer voor onze ogen zagen door de sneeuw.” Zo ver zal het donderdag gelukkig niet komen op Colle San Giacomo. Er wordt rond het aankomstuur (17u) weliswaar wat regen en wind voorspeld, maar het kwik zou toch klimmen tot een deftige 14 graden.