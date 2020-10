Kelderman durft amper te denken aan roze trui: “Dat werkt goed en maakt je ook minder nerveus”

De 29-jarige renner finishte in de bergrit op zondag naar Piancavallo als tweede en haalde dik 40 seconden van zijn achterstand op klassementsleider João Almeida af. Hij hoeft nog maar 15 tellen goed te maken op de verrassend sterke Portugees. "Hij is sterk, je rijdt hem er niet zomaar af. De rest staat weliswaar op flinke achterstand, maar toch moet ik rekening houden met renners als Vincenzo Nibali en Rafal Majka in de zware bergetappes die nog gaan komen.”

Maar Kelderman weet ook dat hij kan vertrouwen op zijn ploeg. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik kan er ook echt van genieten hoe sterk en dominant we rijden. Iedereen in de ploeg voelt zich supergoed. Toch denk ik niet nu al aan het winnen van de Giro. Ik wil vooraleerst het beste uit mijn lichaam halen. Er spelen in de koers zoveel factoren mee, dat je in een grote ronde niet gauw denkt dat je ook echt kunt winnen. Het overkomt je.”

Feit is dat Kelderman voor het eerst echt in de positie is gekomen dat hij tot de favorieten voor de eindzege behoort. "Mijn lichaam heeft de laatste jaren wel wat klappen gekregen, ik heb de nodige tegenslagen meegemaakt. Mijn voorbereiding op deze Giro is wel heel goed geweest en ik laat een beter niveau zien dan ooit, hoewel ik dit jaar wel het voordeel heb gehad dat belangrijke concurrenten als Steven Kruijswijk, Geraint Thomas en Simon Yates zijn weggevallen.”

Kruijswijk en Yates moesten de Giro verlaten door een positieve corontatest. Dat onheil zou ook Kelderman nog kunnen treffen, want op de rustdag wordt opnieuw een volledige testronde afgewerkt. "We zijn de laatste weken elke dag getest en volgens mij is de situatie redelijk onder controle. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in dat ik verder kan.”

De Giro vervolgt dinsdag met een heuvelachtige etappe naar San Daniele del Friuli. Woensdag volgt een rit met aankomst bergop in Madonna di Campiglio en donderdag zit de beruchte klim naar de top van de Stelvio op 2746 meter hoogte in het parcours.

