Kelderman doet gouden zaak op Piancavallo, Nibali en Fuglsang sneuvelen

GiroTao Geoghegan Hart heeft INEOS Grenadiers een vijfde ritzege in de Ronde van Italië geschonken. De Brit klopte Wilco Kelderman in de sprint op Piancavallo. De Nederlander deed wel een uitstekende zaak in het klassement dankzij een demonstratie van Sunweb. João Almeida vertoonde voor het eerst barstjes in z'n roze pantser, maar blijft wel leider.

Na de tijdrit van gisteren zetten de renners in de Giro vandaag hun tanden in het echte werk. Op het menu stond de eerste zware bergrit van deze Ronde van Italië: onderweg moesten vier beklimmingen overwonnen worden, waaronder de slotklim naar Piancavallo. Roze trui João Almeida stond zo voor een nieuwe test. Na z’n goede prestatie tegen de klok was het aan de andere pretendenten om de Portugees aan het wankelen te brengen.

Het eerste wedstrijduur was bikkelhard. Een dozijn renners - met onder meer Thomas De Gendt - scheurde zich al snel los, maar moest tergend lang vechten tegen een jagend peloton. Uiteindelijk kregen de twaalf koplopers toch de zegen van het peloton, waar Deceuninck-Quick.Step het tempo rustig onderhield. De kopgroep leek op weg om een grote voorsprong bijeen te fietsen, tot Sunweb (voor Kelderman) en NTT (voor Pozzovivo) de handen in elkaar sloegen.

De Gendt dunt uit, maar moet Dennis laten rijden

Onderweg toonde De Gendt zich de grote motor in de ontsnapping, terwijl Visconti de volle buit meepikte op de beklimmingen. De 37-jarige Italiaan nam zo de blauwe bergtrui over van de Portugees Ruben Guerreiro. Maar ook Visconti kon niet mee toen De Gendt z’n andere medevluchters één voor één uit het wiel reed. Enkel Rohan Dennis kon z’n wagonnetje aanpikken.

Meer nog, Dennis gaf De Gendt lik op stuk en ging er alleen vandoor op de voorlaatste beklimming van de dag. Onze landgenoot kon alleen maar toekijken hoe de Australische hardrijder steeds kleiner werd. De tweevoudige wereldkampioen tijdrijden kon in zijn discipline nog niet uitblinken - mede door de dominantie van ploegmaat Ganna - en koerste dus op gramschap. Dennis begon met een bonus van twee minuten aan de slotklim naar Piancavallo, maar die voorsprong smolt als sneeuw voor de zon onder impuls van Sunweb.

Sunweb doet Almeida en Nibali kraken

Het tempo van Sunweb lag hoog, erg hoog. Nadat de troepen van Kelderman Dennis tot de orde hadden geroepen, moest Jakob Fuglsang de andere favorieten laten rijden. Maar de Deen was niet alleen: nadat eerst Nibali moest passen, kwam ook roze trui Almeida in de problemen. Voorin bleven enkel het Sunweb-duo Kelderman-Hindley en Tao Geoghegan Hart over. Dan toch een vijfde ritzege voor INEOS Grenadiers na het kapseizen van Dennis?

Jawel, want in de eindsprint was Kelderman geen partij voor de explosievere Hart. De Brit pakte z'n eerste ritzege in een grote ronde. Kelderman deed als troostprijs een gouden zaak in het klassement, maar greep net naast de roze trui. Die blijft voor 15 seconden om de schouders van João Almeida. Nibali en Fuglsang zagen vandaag hun ambities voor eindwinst een flinke dreun krijgen.

Team Deceuninck Portugal's rider Joao Almeida (C), wearing the Pink Jersey, competes during the fiteenth stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 185-kilometer route between Base Aerea Rivolto and Piancavallo on October 18, 2020.