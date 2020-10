Kelderman doet gouden zaak op Piancavallo: Almeida redt nipt roze trui, Nibali sneuvelt

Wielrennen Remco Evenepoel: “De Giro? Een mooi parcours, maar misschien nog jaartje te vroeg”

30 oktober Remco Evenepoel tekende vandaag present op de boekenbeurs in Antwerpen om het nieuwe boek over ‘The Wolfpack’ te promoten. Voor de camera van VTM had 19-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step het ook even over de Giro van volgend jaar. “Ik zou de Ronde van Italië wel willen rijden, maar misschien is het nog een jaartje te vroeg.”