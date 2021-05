“Keisse is als een soort vaderfiguur voor Remco. Zeker nu zijn ouders gekozen hebben in België te blijven”

Om 8 voor 5 begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Italië. Zijn langverwachte comeback in de koers na die valpartij vorig jaar in de Ronde van Lombardije. Onze man in de Giro, Stijn Vlaeminck, zit in het spoor van Deceuninck - Quick-Step en stelt vast hoe heilig de entourage en ploegmaats zijn voor Evenepoel. “Het eerste wat Remco doet nadat hij een koers wint, is zijn ploegmaats bedanken. Iljo Keisse is daar waarschijnlijk de allberbelangrijkste van. Zijn slaapkamergenoot, iemand met bijzonder veel ervaring. Misschien wel een soort van vaderfiguur voor hem. Nu misschien nog iets meer, want zijn ouders blijven in België. Zij willen de comeback van hun zoon in luwte beleven. Ze blijven ook gewoon werken: mama Anja heeft een kapsalon, papa is stukadoor. Dat zorgt voor een mentaal verzetje. Zo hoeven ze toch niet de héle tijd aan hun zoon te denken.”