Jumbo-Visma neemt Groenewegen mee naar de Giro: “Hopen dat iedereen hem een kans geeft”

Dylan Groenewegen was oorspronkelijk niet voorzien voor de Giro, maar wel voor de Ronde van Hongarije. Door een oogprobleem bij Chris Harper - die normaal gezien van start ging in Italië - neemt Jumbo-Visma Groenewegen dan toch mee naar de Ronde van Italië. De sprinter is nog tot 7 mei geschorst voor het incident met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen, een dag later vindt La Grande Partenza plaats in Turijn.

“Dylan heeft hard gewerkt aan zijn terugkeer”, verklaart sportieve baas Merijn Zeeman de keuze. “Maar hij heeft geen wedstrijdritme en hij zal z'n plek in het peloton weer moeten vinden na alles wat er gebeurd is. Dat is nu de prioriteit.” Over sportieve ambities wil Zeeman het voorlopig niet hebben. “Met David Dekker hebben we nog een snelle man. Het is geweldig dat Jakobsen een goede comeback heeft gemaakt in Turkije. Hopelijk kan Dylan hetzelfde doen nu hij z'n schorsing heeft uitgezeten. Dat is nu het belangrijkste. Ik hoop dan ook dat iedereen hem een kans geeft.”

Groenewegen zelf is uiteraard tevreden dat hij over een dikke week weer een rugnummer kan opspelden. “Ik heb veel hartverwarmende berichten gekregen, maar ook negatieve commentaar. Ik heb met Fabio gesproken voor hij naar Turkije ging en het was goed om te zien hoe goed hij het deed. Ik kijk er enorm naar uit om weer te koersen in een mooie koers als de Giro.” Voor Groenewegen wordt het z'n debuut in de Ronde van Italië.

