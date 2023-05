Journalist-coureur Thijs Zonneveld over koersen in de regen: “Het is overleven en je weerstand gaat sowieso omlaag”

De ene opgave na de andere in de Giro . Het slechte weer laat zijn sporen na op de rennerslijven. AD-journalist en BEAT-renner Thijs Zonneveld legt in de podcast ‘In het Wiel’ uit hoe hard coureurs afzien. “Paardenpoep, rioolwater, rubber en andere vuiligheid: wat je allemaal niet binnenkrijgt in de regen.”

Het peloton telde hoop en al een man of vijftig na een rit die op papier niet al te zwaar was. Toch was het gisteren weer afzien bij de beesten voor de Giro-renners. De regen zorgde voor verkleumde coureurs. “Ik vond het op het randje, maar het ging nog net”, zegt Thijs Zonneveld. “Het zijn geharde profs die gewend zijn om in de regen te rijden, maar als je dan ziet dat ze tijdens de rit moeten afstappen om hulp te vragen aan mensen om hun jasjes en handschoenen uit- en aan te trekken...”

“Met 100 kilometer te gaan was iedereen verkleumd. Als je handen zo slecht functioneren en je moet vervolgens 40 kilometer dalen, dan is dat niet zo heel veilig. Ik begreep dus wel waarom de rennersvakbond pleitte om het klimmetje en de bijhorende afdaling te schrappen”, aldus Zonneveld, die naast veiligheidsrisico’s het ook had over de gevolgen van de regen op de gezondheid van de renners.

Volledig scherm © Photo News

“Het is de hele Giro al superslecht weer. Dat trekt zijn sporen. Het verlaagt je weerstand, zorgt voor extra stress en extra vermoeidheid. Als er virussen rondwaren - waaronder corona, maar ook nog andere -, dan ben je daar sneller vatbaar voor. Als renner ben je sowieso vatbaarder voor ziekte omdat je in een grote ronde bezig bent en je elke dag moet afzien. Je weerstand gaat sowieso omlaag.”

“Wat je allemaal niet binnenkrijgt in de regen... In het peloton regent het niet alleen vanboven, maar het water spat ook op. En dat is niet met een lekker temperatuurtje van 36 graden zoals in de douche, hoor. Alles wat op de weg ligt, krijg je recht in je gezicht. Vuiligheid, rubber, rioolwater, poep van paarden of honden. Allemaal dingen waar je heel goed ziek van kunt worden.”

“Het is geen feest, daarom dus enorm veel respect voor renners die op dit niveau in de regen moeten rijden. Hun darmen staan al onder druk omdat ze 90 gram koolhydraten per uur moeten opnemen en dan krijgen ze nog vuil water binnen ook. Het is overleven om dan in de ploegbus te horen te krijgen dat het de volgende dag weer hetzelfde is. Mentaal moet dat zo hard om dragen zijn.”

Volledig scherm Thijs Zonneveld. © BELGA

