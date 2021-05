Johan De Muynck: “Pas op de Zoncolan zal het heel duidelijk worden waar Evenepoel op kan mikken”

“Gezien zijn voorgeschiedenis is dit een goed resultaat voor Remco. Echt waar. Het is zijn eerste wedstrijd. Hij moet nog in zijn ritme komen. Bovendien: onderschat niet hoe hard er gereden is. De minuten vlogen ervan af in de slotfase, nadat het ontplofte door die demarrage van Landa. De favorieten hebben geknokt voor elke seconde.”

De Muynck heeft in spanning gekeken, zegt hij. Het barre weer maakte het er niet minder interessant op. “De concentratie die je dan moet hebben in de afdalingen, waar ze Evenepoel onder druk hebben gezet: da’s enorm. Zeker met al dat gedraai en gekeer. Nee, het was een zeer lastige dag. Hij heeft het er goed vanaf gebracht.”

Quote Er ligt heel veel druk op die jongen. Remco Evenepoel moet nog maar starten of hij zal ook winnen. Komaan zeg. Dat werkt niet. Johan De Muynck.

Volledig scherm © LAPRESSE

“Want een renner zonder koershardheid kan nog zwaarder afzien van die omstandigheden. Remco zal op z’n limiet gereden hebben, de laatste vijf, zes kilometer. Je zag dat ook aan de grimas waarmee hij op de fiets zat. Hij verliest elf seconden op een paar andere favorieten. Maar da’s echt geen drama.”

Al wil De Muynck nog een belangrijke bedenking maken. De inspanning doen is één zaak. Ze verteren een andere. “Hij zal misschien zijn weerslag krijgen, zeker door de barre omstandigheden. Ik denk dat we zullen moeten wachten op de Zoncolan. In die rit zal het heel duidelijk zijn waar Evenepoel op kan mikken. Als Evenepoel nu goed recupereert, mogen we een goede Giro van hem verwachten.”

Zonder te spreken over de kleur van z’n trui - het blauw van Quick Step, het wit van de jongerentrui, het roze van het eindklassement. “Er ligt heel veel druk op die jongen. Remco Evenepoel moet nog maar starten of hij zal ook winnen. Komaan zeg. Dat werkt niet. In geen enkele sport. Niet in het voetbal, niet in de atletiek, en al zeker niet in de koers.”

Volledig scherm Johan De Muynck in Waarschoot. © Gianni Barbieux

Lees ook.