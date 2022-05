Italië aan het feest! Alberto Dainese verrast vriend en vijand met sterke eindsprint en wint elfde etappe in de Giro

GiroAlberto Dainese heeft vandaag de elfde etappe in de Giro gewonnen. In de sprint in Reggio Emilia hield hij Gaviria en Consonni net achter zich. Dainese wint daarmee zijn eerste etappe in de Giro en pakt revanche voor de nipt verloren sprint in de zesde etappe. Juan Pedro López blijft in het roze.

De renners moesten vandaag in een vlakke etappe 203 kilometer overbruggen tussen Santarcangelo di Romagna en Reggio Emilia. Vanaf kilometerpaal één gingen twee Italianen meteen in de aanval. Filippo Tagliani en Luca Rastelli vonden elkaar vrijwel meteen en reden een voorsprong van vijf minuten bij elkaar. In het peloton maakten ze niet meteen aanstalten om iets aan die achterstand te doen en lieten ze het duo rijden. Na de tussensprint in Toscanella di Dozza, die overigens gewonnen werd door Filippo Tagliani, steeg de nervositeit in het peloton en op 92 kilometer van de finish werden Tagliani en zijn landgenoot Rastelli opgepeuzeld.

Het peloton trok die lijn door, maar waaiers werden er niet gevormd. Onder andere Van Der Poel probeerde het peloton aan de kant te zetten, maar ook zijn poging werd even later in de kiem gesmoord. Ewan moest even lossen in het peloton en moest geholpen worden door een ploegmaat om terug te keren in het peloton. Carapaz nam de drie bonificatieseconden mee onderweg en komt op twaalf seconden van leider Pedro López in het algemeen klassement. Op 55 kilometer van het einde zag De Bondt een kans om weg te springen. Onze landgenoot reed 1'40" weg van het peloton, maar moest op iets meer dan één kilometer van het einde toch het hoofd buigen voor het aanstormende peloton.

Volledig scherm Dries De Bondt © Twitter

In de laatste kilometer draaide FDJ de gashendel open. Sinkeldam, de vaste leadout van Arnaud Démare, trok de sprint aan voor ‘la maglia ciclamino’. Démare nam het commando over en leek op weg naar een derde ritzege in deze Giro d’Italia. Maar dat was buiten Gaviria en Consonni gerekend. De Colombiaan en Italiaan remonteerden Démare, maar werden op hun beurt naar plaats twee en drie verwezen door Alberto Dainese. De Italiaan van Team DSM wint daarmee zijn eerste etappe ooit in een grote ronde.

Roze trui Juan Pedro López kende een rustige dag in het peloton en blijft in de roze trui.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP

