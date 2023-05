Italiaans kampioen Zana wint bergetappe na lange vlucht, Roglic doet enkel Almeida kraken

Thomas: “Ik moet consistent blijven”

“Het was een degelijke dag”, zei de jarige Geraint Thomas, nog steeds in het roze. “Ik werd niet gelost door Roglic. Dat is goed. Ik voelde me goed en was in controle. Roglic ging hard, traag, hard, traag. Ik kon hem niet goed inschatten. Maar hij bleek ijzersterk te zijn. Het tijdsverlies van Almeida? Dat is mooi. Maar Roglic had in deze Giro al een slechte dag, Almeida vandaag. Ik moet consistent blijven. Het is dag per dag, klim per klim.”