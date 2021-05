Is Evenepoel ambitieuzer dan hij laat uitschijnen? Lefevere: “Koersen, presteren, winnen: dát wil hij”

Jobs Thuiswer­ken in het buitenland? Bij deze jobs kan het

6 mei Dat van thuis uit werken in heel wat jobs kan, is nu wel duidelijk. En die thuiswerkplek kan evengoed in het buitenland liggen. Jobat.be ging op zoek naar tien jobs die je kan uitoefenen vanuit een chalet in de bergen, een appartement in een bruisende wereldstad of een hut aan een tropisch strand.