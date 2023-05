INTERVIEW. Patrick Lefevere voor Giro: “Wanneer ik tevreden zal zijn? Als ik met de roze trui naar het Vaticaan kan”

Remco Evenepoel begint morgen in de Giro aan zijn jacht op een tweede eindzege in een grote ronde. Ook grote baas Patrick Lefevere is ambitieus. “Maar als het straks niet lukt, zal ik de laatste zijn om een steen te werpen.”

KIJK. Patrick Lefevere over de voorbereiding van Evenepoel

Patrick Lefevere, we staan aan het begin van een nieuwe grote ronde. Sta je hier met een ander gevoel, na de vorige gewonnen te hebben?

“We koesteren bepaalde ambities, die we vorig jaar voor de Vuelta misschien nog niet durfden uitspreken. Die ambities zijn waarschijnlijk gewettigd, maar ik heb de indruk dat iedereen denkt dat de Giro winnen slechts een formaliteit is. We moeten nog altijd veilig in Rome geraken en we mogen geen slechte dag hebben. Het gevaar loert om elke hoek.”

Welke indruk maakt jouw kopman op je?

“Remco heeft veel vertrouwen. Er is niemand in de wereld die hem zal kunnen verwijten dat hij er niet alles voor gedaan heeft. Door de jaren heen heb ik wel al met een paar coureurs samengewerkt, maar ik heb zelden iemand gekend die zich zo voorbereidt op een grote ronde als Remco. Alles heeft moeten wijken. Als het straks niet lukt, zal ik de laatste zijn om een steen te werpen.”

Hij heeft meer tijd op de Teide doorgebracht dan thuis.

“Daar hoor je hem nooit over klagen - voor hem is dat geen opgave. Ik heb ook de indruk dat zijn ploegmaats dat parcours met veel plezier mee afleggen. Het komt de sfeer alleen maar ten goede.”

Volledig scherm © Photo News

Twee jaar geleden stond Evenepoel al eens aan de start van de Giro, al waren het toen natuurlijk andere omstandigheden.

“Ik vind dat geen goede vergelijking. Misschien hebben we daar fouten gemaakt, al ben ik daar vandaag nog steeds niet helemaal van overtuigd. Hij kende toen één slechte dag in de gravelrit. Toen heeft hij, zoals we in West-Vlaanderen zeggen, zijn oren laten hangen. Een paar dagen later kwam hij ten val en verweet iedereen hem dat hij niet met de fiets kan rijden. Maar dezelfde mensen vergaten wel dat Ciccone en Nibali, toch bij de betere dalers van het peloton, ook op de grond lagen. Als dat niet gebeurd was, was de Giro nog niet gedaan geweest.”

Morgen begint de Giro met een tijdrit. Kan hij meteen toeslaan?

“We zitten met iemand van een andere planeet: Ganna. Hij is voor mij de topfavoriet, maar ook Remco is er klaar voor. En ook Roglic blinkt in z'n vel.”

Wat als Remco meteen het roze pakt?

“Als hij de trui kan pakken, moet hij hem pakken. Wat we er dan mee doen, zien we de dag erna wel.”

Is de ploeg sterker dan in de Vuelta van vorig jaar?

“Ik heb het al honderd keer gezegd: ‘L’équipe est toujours à l’hauteur de son leader’. Als de kopman goed is, zal de ploeg ook goed zijn.”

Je bent bezig met het uitbouwen van de rondeploeg rond Evenepoel. Serry, Vervaeke en waarschijnlijk ook Van Wilder blijven, maar zijn er ook nieuwe renners op komst?

“Je had het terras hier daarnet eens moeten zien: het was juist de wachtzaal bij de dokter. Als je met de ene makelaar klaar bent is de volgende al onderweg. We zijn nog maar begin mei, maar iedereen is zo nerveus. Ik moet nu al betalen, terwijl ik bij wijze van spreken het hoofdgerecht nog niet eens gekregen heb.”

KIJK. Lefevere over de contractverleningen van Serry, Vervaeke en Van Wilder

Zijn er namen waar je van droomt?

“Ik ben te oud geworden om te dromen. (grijnst) We zijn met een paar mensen aan het praten, maar ik wil eerst garanties geven aan onze eigen renners waar we tevreden over zijn. Pas daarna kijk ik naar de markt. En naar wat er in mijn kassa zit.”

Vorig jaar was het een andere ploeg, Ineos Grenadiers, die aan de mouw van Remco Evenepoel trok.

“Waar rook is, is vuur, dus het zal waarschijnlijk wel waar geweest zijn. Ik lig er niet van wakker.”

Spreken andere ploegen jou hier in de Giro aan om over Evenepoel te praten?

“I wish them good luck. Dan word ik een rijk man.” (lacht)

Het coronabeestje is weer volledig terug van weggeweest. Ben je bang?

(gedecideerd) “Ja. Ik heb deze week echt zitten bibberen. Plots is het daar weer.”

Welke maatregelen treffen jullie om het virus buiten te houden? We hebben vernomen dat Evenepoel apart slaapt.

“Niet iedereen slaapt apart - we zijn ook afhankelijk van het aantal kamers dat we van de organisatie krijgen. Maar we moeten ook niet paranoia worden. Want wanneer het startschot weerklinkt, gaan de maskers af en rijden de renners in het peloton vlak naast elkaar. En je kunt nooit verhinderen dat iemand ergens zijn snot uitspuwt.”

Wanneer zal jij als een tevreden man in Rome staan?

“Als ik naar het Vaticaan kan met de roze trui.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.