Inspiratie voor Evenepoel? Twintig jaar geleden veroverde laatste Belg roze trui... in een proloog

Giro‘t Is misschien een extra motivatie voor Remco Evenepoel. Dag op dag twintig jaar geleden veroverde een Belg voor het laatst de roze trui. Zijn naam: Rik Verbrugghe. De ex-bondscoach deed dat niet toevallig ook al in een (ontzettend snelle) proloog. Zorgt Evenepoel twintig jaar later voor een kopie?

Exact twintig jaar geleden, op 7 mei 2001, ging de Ronde van Italië ook van start met een proloog. Het peloton kreeg die dag tussen Montesilvano en Pescara 7,6 vlakke kilometers voorgeschoteld. Voor de overwinning in de proloog werd vooral naar favorieten als Jan Ullrich, Abraham Olano, Paolo Savoldelli en Dario Frigo gekeken. Van Belgen was er nauwelijks sprake.

Waar ons land alvast wel mee zou opvallen, was het debuut van de Lotto-ploeg (toen Lotto-Adecco) in de Giro. Toenmalig ploegleider Claude Criquielion droomde van een ritzege met man in vorm Rik Verbrugghe. De ex-bondscoach was dat seizoen al goed geweest voor winst in de Waalse Pijl. Verbrugghe trok die topvorm door naar Italië, want onze landgenoot verbaasde vriend en vijand al in de proloog. Hij werkte in amper 7'44" de tijdrit af en deed dat aan een verbluffend gemiddelde van 58,874 kilometer per uur. Tot op vandaag het beste gemiddelde in een proloog ooit. De nummer twee, Dario Frigo, deed er trouwens 9 seconden langer over dan Verbrugghe. Een gigantisch verschil op zo’n korte tijdritafstand.

Volledig scherm Rik Verbrugghe in de roze trui in 2001. © REUTERS

Verbrugghe pakte met zijn exploot niet alleen de ritwinst, maar ook de eerste roze trui. Hij was de eerste landgenoot sinds Giro-winnaar Johan De Muynck in 1978 die in het roze mocht rijden. Verbrugghe hield de leiderstrui nog drie etappes in zijn bezit, maar toen het peloton de bergen in trok was het sprookje over. Hij kwam al vroeg in de rit ten val en bekocht zijn inspanningen om terug te keren die dag op de slotklim. Later dat jaar won Verbrugghe nog een etappe in de Tour.

Intussen is het dus alweer twintig jaar geleden dat we een Belg in de roze trui mochten bewonderen. Levert Remco Evenepoel morgen een kopie van Verbrugghes prestatie af in de proloog? Of maakt hij later in deze Giro komaf met de jarenlange droogte?

Volledig scherm Wordt Remco Evenepoel de volgende Belg in de roze trui? © Photo News