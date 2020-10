Ineos Grenadiers boven in Milaan: Geoghegan Hart pakt eindwinst in de Giro, Ganna zorgt voor zevende ritzege

GiroTao Geoghegan Hart heeft de Ronde van Italië gewonnen. De 25-jarige Brit maakte in de afsluitende tijdrit korte metten met Jai Hindley. De twee stonden vanochtend nog in dezelfde tijd, maar Hindley gaf na een chronoproef van 15 kilometer in Milaan 39 seconden toe op Geoghegan Hart. De dagzege ging naar wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna.

85 uur, 22 minuten en 7 seconden. Zo lang zaten Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart voor vandaag al op hun fiets in deze Ronde van Italië. Het verschil na al die tijd? Enkele honderdsten van een seconde. Aan de slottijdrit van 15,7 kilometer in Milaan om afscheiding te brengen tussen de verrassende Brit en Australiër.

Het roze en de Trofeo Senza Fine lagen op de Piazza del Duomo te wachten. Nog nooit kon een Australiër de eindzege in de Giro op z’n naam schrijven. Tao Geoghegan Hart kon na Chris Froome in 2018 de tweede Britse winnaar van de Ronde van Italië worden. Geogehan Hart hoorde op papier de betere tijdrijder van Hindley te zijn.

Maar eerst het voorspel om de ritzege. Met wereldkampioen Filippo Ganna was er maar één gedoodverfde favoriet. Verder was het uitkijken naar wat Victor Campenaerts vermocht en hoe Rohan Dennis na zijn indrukwekkende laatste week op de proppen zou komen. De eerste richttijd was voor Miles Scotson.

Volledig scherm Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart stonden vanochtend nog in dezelfde tijdsnotering. © Photo News

De Australiër van Groupama-FDJ dook als eerste onder de achttien minuten, een goed draaiende Campenaerts deed iets later met 17:48 nog negen tellen beter. Scherpe tijd van de werelduurrecordhouder. Al was het optimisme snel voorbij toen Ganna met een kanontijd doorkwam aan het tussenpunt na tien kilometer.

De wattagemeter van de wereldkampioen tijdrijden ging nauwelijks onder de 520 watt. Aan de meet gingen er 32 seconden van Campenaerts besttijd af. Onze landgenoot applaudiseerde vanuit de hot seat voor z’n concurrent. Ganna is een categorie op zichzelf in het koersen tegen de klok. Tweede plaats voor Campenaerts.

Ineos had daarmee een zevende (!) ritzege in deze Giro beet. Met Rohan Dennis had de Britse ploeg zelfs nog een tweede man op het podium. De Australiër deed één seconde langer dan Campenaerts over het traject tussen Cernusco Sul Naviglio en Milaan. Zou er aan het eind van het verhaal ook nog het roze bijkomen voor Ineos?

Volledig scherm Filippo Ganna zorgde voor de zevende ritzege in de Giro van Ineos. © REUTERS

Iets over vier was het dan eindelijk de beurt aan Geoghegan Hart en Hindley. De Brit koos voor een grote versnelling, terwijl Hindley het met een iets hogere cadans deed. Een echte thriller zou het evenwel nooit worden. Aan het tussenpunt had Geoghegan Hart al een bonus van 22 seconden.

Met nog vijf kilometer te gaan, was dat verschil voor Hindley nooit meer goed te maken. De Australiër gaf aan de streep in de schaduw van de Duomo zelfs nog 39 seconden toe. Eindwinst voor Tao Geoghegan Hart. Met Hindley en Kelderman mocht Sunweb nog met twee renners op het podium.

Ondanks het uitvallen van Geraint Thomas en de pech van Egan Bernal in de Tour pakt Ineos Grenadiers dan toch weer de eindzege in een grote wielerronde. Wie had dat pakweg twee weken geleden gedacht? Geoghegan Hart had het zelf wellicht niet geloofd, al is hij nu wel degene die met het roze naar huis gaat.

De Brit neemt ook de witte trui mee naar huis en is bovendien de eerste renner ooit die de Giro wint zonder het roze voor de slotdag gedragen te hebben. Ook Ganna zorgt voor een ferme statistiek. De Italiaan is de eerste sinds Olano in de Vuelta van 1995 die drie tijdritten in een en dezelfde grote ronde wint.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

