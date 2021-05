“Ik liet je de sprint winnen baas”, net geen record en zwarte regenjas die iedereen verraste: dé tien momenten van de eerste tien Giro-dagen

GiroDe Ronde van Italië is exact 1.549,6 kilometer ver en dan is het even tijd om uit te blazen. Vandaag wordt er niet gekoerst in de Giro en dat is voor ons de ideale gelegenheid om terug te blikken op de eerste (lange) koersweek. Tien opvallende gebeurtenissen om na tien koersdagen te onthouden.

De regenboogtrui tijdrijden die meteen roze werd

Veel mooier op een tijdritfiets dan Filippo Ganna hebben we ze nog niet zien zitten. De Italiaanse wereldkampioen tegen de klok gaf in deze Giro meteen thuis in de openingstijdrit in Turijn. Ganna reed over 8,6 kilometer tien seconden sneller dan landgenoot Edoardo Affini. De renner van Ineos-Grenadiers liet daarbij een gemiddelde snelheid van - hou u vast - 58,748 kilometer per uur optekenen. Daarmee komt Ganna net iets tekort om het record van snelste tijdrit ooit in een grote ronde te verbreken. Dat staat nog steeds op naam van Rik Verbrugghe met 58,966 kilometer per uur. Ganna liet zich trouwens niet alleen opmerken in de openingstijdrit. De Italiaan reed in dienst van Egan Bernal al meerdere keren het halve peloton aan gort. Straks de man die Bernal mee aan de eindzege moet helpen en dé topfavoriet voor goud op de Spelen?

VIDEO: Ganna pakt roze trui na fenomenale openingstijdrit

De debutant die zijn eerste rit in lijn meteen kon winnen

We keken er met z'n allen reikhalzend naar uit: wat kon Tim Merlier bij zijn eerste sprint in een grote ronde? Het antwoord kwam er snel, want bij de eerse rit in lijn was het meteen prijs. Merlier verwees zijn concurrenten met een kloeke sprint in Novara allemaal naar de ereplaatsen. Het werd meteen ook de eerste overwinning in een grote wielerronde voor Alpecin-Fenix. De ploeg van de broers Roodhooft nam voor deze Ronde van Italië nog nooit deel aan de Giro, Tour of Vuelta. De zege van Merlier was er op een heel andere manier ook eentje die bol stond van de symboliek. Onze landgenoot maakte bij zijn aankomst een W-teken met zijn vingers, verwijzend naar Wouter Weylandt die op 9 mei net dag op dag tien jaar geleden overleed na een val in de Giro. De laatste Belg die een massaspurt in de Ronde van Italië naar zijn hand kon zetten, was trouwens ook Wouter Weylandt. Of hoe het soms toch allemaal enig mooi op z'n plaats kan vallen.

VIDEO: Merlier pakt eerste ritzege in grote ronde in Novara

VIDEO: Merlier deelt zweepslagen uit aan ploegmaat Riesebeek

De val die Mikel Landa met een sleutelbeenbreuk huiswaarts stuurde

Het mag weer niet zijn voor Mikel Landa. De 31-jarige Spanjaard jaagt al enkele jaren een eindzege in een grote ronde na, maar er komt altijd wel iets tussen. De ene keer is er een ploegmaat te sterk, de andere keer doet hij zichzelf de das om. Landa zag in 2015 (met Aru) en 2019 (Carapaz) telkens een ploegmaat met de roze trui weglopen, terwijl hij toen telkens minstens de evenknie was. Net nu het eindelijk eens in de plooi kon vallen voor de aimabele klimmer liep het opnieuw mis. Landa maakte indruk op weg naar Sestola, maar lag een dag later kermend op het asfalt. Bergtrui Dombrowski nam de Bask mee in zijn val na contact met een seingever die voor een verkeerseiland stond in volle finale. Landa klapte dubbel en brak enkele ribben en zijn sleutelbeen. Exit voor één van de grote favorieten op de eindzege. Doodzonde, alweer.

VIDEO: Mikel Landa verlaat de Giro na val in openingsweek

De Italiaanse regen die waardeverhoudingen bij Deceuninck-Quick.Step blootlegde

De horeca-uitbaters konden door het typisch Belgische weer van de voorbije dagen nog niet veel profiteren van de heropening van hun terrassen, maar ook in de Giro waren het geen hoogdagen voor zonnekloppers. Vooral in de eerste ritten na de proloog kregen de renners af te rekenen met bijzonder natte omstandigheden. Bij de rit naar Sestola bibberden velen door het opspattend vocht net niet uit het zadel. Een pak getekende gezichten was het gevolg. Én duidelijkheid in de pikorde bij Deceuninck-Quick.Step: João Almeida zakte er in de regen helemaal door en dus werd Evenepoel de enige, echte kopman binnen de ploeg. De laatste dagen klaarde de Italiaanse hemel wat op, maar het grillige bergklimaat in de Alpen en Dolomieten kan uiteraard nog voor verrassingen zorgen. Toch maar buienradar in de gaten houden de komende dagen.

VIDEO: Evenepoel ziet op weg naar Sestola af in de regen

De aanvallers die al bijzonder genereus beloond werden in deze Giro

Met vier zijn ze, de aanvallers die hun inspanningen in deze Ronde van Italië al bekroond zagen met een ritzege. In de Tour is het ongezien en ook in andere grote rondes moeten we al even teruggaan in de tijd om na tien dagen vier etappeoverwinningen van vroege vluchters tegen te komen. In deze Giro kan het, dat bewees Taco van der Hoorn in de derde etappe al door het aanstormende peloton nipt voor te blijven.

Eén dag later rondde Joe Dombrowski een ontsnapping van lange adem af in Sestola. Reken er nog de ritzeges van Mäder en Lafay bij en je hebt een Giro die bijzonder genereus is voor de aanvallers. Tijd dus voor Thomas De Gendt om zijn mes te slijpen, want er zitten nog wel wat kansen aan te komen. De aanvalskoning van het peloton heeft zich door wat last aan de knie opvallend koest gehouden. Komt er de komende twee weken nog iets aan? Of moeten we vooral in de richting van Goossens, Hermans en Vermeersch kijken?

VIDEO: Taco van der Hoorn wint de derde rit voor het aanstormende peloton

VIDEO: Dombrowski wint daags voor zijn verjaardag in Sestola

VIDEO: Mäder houdt favorieten af en wint op San Giacomo

VIDEO: Lafay kraait victorie in Guardia Sanframondi

De Attila die zichzelf en de commentatoren verraste

Iets meer dan 1.500 jaar geleden kwam Attila de Hun als een duivel uit een doosje de Romeinen overdonderen, anno 2021 zorgde een gelijknamige Hongaar misschien wel voor de verrassing van de eerste Giroweek. Niet Remco Evenepoel of Louis Vervaeke, maar Attila Valter pakte op San Giacomo de roze trui. Het 22-jarige talent van Groupama-FDJ was bergop in Ascoli aan het oog van de commentatoren ontsnapt, zij hadden Evenepoel prompt al tot nieuwe roze trui gebombardeerd. In een zwarte overjas was Valter tussen alle anderen door naar een 12de plaats geslopen. De Hongaar hield zo na een eerdere aanval in de vierde rit nog net 11 seconden voorsprong op Evenepoel over in het klassement. De roze trui was dus zíjn deel. Valter mocht drie dagen in het kleinood rondtoeren, maar zakte er zondag op Campo Felice dan toch door.

VIDEO: Attila Valter ontsnapt even aan het oog van de commentatoren en pakt roze

De knie van Caleb Ewan die hem twee ritzeges (en een opgave) bezorgde

De Giro van Lotto-Soudal is met twee sprintoverwinningen van speerpunt Caleb Ewan al meer dan geslaagd. In rit vijf slingerde de Australiër zich voorbij alles en iedereen naar de vierde ritzege uit z'n carrière in de Giro. Twee dagen later deed hij er in Termoli nog een vijfde roos bij. En toch was er weer een puntje van kritiek. De razendsnelle Australiër stapte na zijn twee ritoverwinningen al snel uit de Ronde van Italië met pijn aan de knie. Met de puntentrui om de schouders nota bene. Her en der viel te lezen dat hij met de Tour in gedachten te makkelijk opgaf en zo de Italiaanse rittenkoers niet naar waarde schat. Ewan reageerde snel en gaf te kennen dat hij “ontgoochelder was dan eender wie”. Opvallend: in vier deelnames aan de Ronde van Italië haalde Ewan nooit na drie weken de finish.

VIDEO: Ewan wint na slingerende sprint de vijfde rit in de Giro

VIDEO: Ewan wint na 5de rit ook de 7de etappe in de Ronde van Italië

De salto mortale die Mohoric enkel maar op een lichte hersenschudding kwam te staan

Hij kan dalen als de beste en leerde de koerswereld hoe je het best met de poep op de bovenbuis naar beneden stormt. Matej Mohoric is van geen kleintje vervaard, maar kwam in de 9de rit naar Campo Felice toch bijzonder zwaar ten val. Nu de UCI-regels de zogenaamde ‘super tuck’ niet meer tolereren, is het voor de Sloveen en veel anderen zoeken naar een andere houding die hen in staat stelt om zo goed en zo snel mogelijk af te dalen.

Daarbij ging het bij Mohoric plots mis. De meesterdaler kwam na een slipper aan hoge snelheid met z’n wiel tegen een boordsteen terecht en katapulteerde over z’n stuur met z’n hoofd tegen het asfalt. Mohorics helm redde z’n leven, zijn fiets was er onherroepelijk aan voor de moeite. De wereldkampioen bij de beloften (2013) kwam er als bij wonder met een kleine hersenschudding en zonder zware letsels van af. De beelden blijven best akelig.

VIDEO: Matej Mohoric komt akelig ten val in de negende rit

De krachtsexplosie bergop die Bernal het roze opleverde

Er waren voor de Giro nog altijd wat twijfels rond zijn opspelende rug, maar op Campo Felice ramde Egan Bernal die allemaal uit z’n tengere lijf. De Colombiaan pakte in de slotkilometer van de negende rit op onverharde wegen met een verschroeiende versnelling uit en zette zijn ambities op roze in Milaan kracht bij. De Tourwinnaar van 2019 nam de leiderstrui over van de verrassende Attila Valter. Evenepoel verloor na een manoeuvre van een Ineos-renner wat plaatsen, maar kon met dank aan een sterke remonte de schade beperken.

Krijgen we een Belgisch-Colombiaans duel om de eindzege? Het heeft er op dit moment alle schijn van, al zullen ook Ciccone, Martin en Carthy nog een hartig woordje meespreken. Nog dit: de demarrage van Bernal (54 seconden) was volgens de gedeelde cijfers van Velon goed voor een geschat vermogen van 9,3 watt per kilogram lichaamsgewicht. Van een ferme snok gesprongen.

VIDEO: Bernal pakt de roze trui bij aankomst bergop op Campo Felice

De tussensprint van Evenepoel en Bernal die met alle aandacht ging lopen

Alle credits naar Peter Sagan die gisteren na een heel knappe sprint de tweede Giro-ritzege uit zijn carrière pakte, maar het was vooral de tussensprint op 18 kilometer van de meet in Foligno die met alle aandacht ging lopen. Evenepoel en Deceuninck-Quick.Step probeerden er een treintje op te zetten om extra bonificatieseconden in de strijd om het roze te sprokkelen. Ineos liet dat niet zomaar gebeuren en liet Ganna met indrukwekkend machtsvertoon roze trui Bernal naar voren loodsen. Evenepoel moest even een gaatje laten, maar kroop alsnog naar het wiel van de Colombiaan. Onze landgenoot ging op en over de leider in het klassement, maar zag wel Narvaez nog als eerste z'n wiel over de streep steken. Hoe dan ook: Evenepoel eindigde als tweede voor Bernal en sloop dus een plaatsje dichter in het klassement. Het verschil na tien dagen in de Giro is 14 seconden. “Ik heb je die sprint laten winnen, baas”, grapte Bernal er na de etappe over op de Instagram-pagina van Evenepoel. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

VIDEO: Evenepoel en Bernal gooien zich vol voor bonificatieseconden in tussensprint

