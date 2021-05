Iedereen mag morgen weer starten in de Giro: zeshonderd coronatesten allemaal negatief

Giro Tom Boonen: “Dat Remco Evenepoel dít kan, is al uitzonder­lijk”

11 mei Verloor Remco Evenepoel elf seconden, of won hij net vertrouwen? Onze analist Tom Boonen vindt dat de jonge Belg het uitstekend gedaan heeft in de eerste bergetappe van de Giro. “Je mag nog zoveel trainen of op hoogtestage gaan, je cijfers en wattages in de gaten houden: déze wedstrijdsituaties kán je niet trainen.”