HLN VERKENT. “Rit voor Evenepoel en Roglic” loopt door regio van ‘cucina povera’, de arme Italiaanse keuken: “Letterlijk water bij de wijn”

Sportief: kans om roze weg te geven

Michel Wuyts: “Vandaag is een belangrijke dag voor de klassementsrenners. De grote afscheiding gaan we niet krijgen in Lago Laceno, maar dit is een aankomst die voor uitdunning kan zorgen. Hier kan je al zien wie kwetsbaar is. De finale lijkt me iets voor Evenepoel en Roglic: een pittige klim gevolgd door een plateau van een viertal kilometer waar je kan doortrekken. Ik weet niet of dat dan voor de dagzege zal zijn. Deze rit is ook een gelegenheid om van de roze trui af te komen, om je ploeg een paar dagen extra relatieve rust te gunnen. Ik vermoed dat de openingsfase zeer chaotisch zal verlopen, met heel wat vluchters die proberen weg te komen. Op het einde moet dan blijken hoe fanatiek het peloton de inhaaljacht inzet.”

Toeristisch: de klasse van de arme keuken

Michel Wuyts: “We zitten in het zuiden, de regio van de ‘cucina povera’, de arme Italiaanse keuken. Laat dat niet pejoratief klinken: de mensen hier gaan er prat op dat ze ondanks de armoede een klassekeuken kunnen aanbieden. De gerechten hebben een eenvoudig karakter, maar dat schept net vertrouwen. In de osteria staat de vrouw aan het fornuis, terwijl meneer de zaal doet. Verwacht geen grote chique, maar een fijne maaltijd tussen ‘locals’. Zoals orecchiette all’oraziana, pasta in de vorm van poezenoortjes met worst, tomatensaus, kaas en chilipepers. Ik beken: ik hou van een beetje pikant. Een gewoonte waar ik minder voeling mee heb, is het aanlengen van wijn. In Italië doen veel mensen letterlijk water bij hun wijn. Dat is een oude gewoonte die van de landarbeiders komt. Voor hen was het een kwestie van veiligheid: wie in volle zon op het veld werkt, riskeert in te dutten als hij te veel drinkt. Een bij-effect is dat je in het openbaar zelden dronkenschap ziet bij Italianen. Ik verbaas me er steeds weer over hoe lang zij met een drankje doen. Wie gaat aperitieven krijgt daar vaak een bordje lekkers bij - elk uur worden de hapjes aangevuld en kan je bijvullen. Soms zie ik mensen zo de hele avond doorbrengen met één glas. Zoveel zelfbeheersing heb ik niet.”