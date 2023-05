HLN VERKENT. Opletten voor de slotkilometers van Gran Sasso: “Een aantal favorieten gaat vandaag door het ijs zakken”

Sportief: Ineos zal weten op wie het moet inzetten

Toeristisch: waar Mussolini gevangen zat

Michel Wuyts: “De Gran Sasso d’Italia doet me denken aan de Mont Ventoux. Ook hier heerst de eenzaamheid. De Gran Sasso is een kale, grijsgroene berg waar de wind vrij spel heeft. Er is een kabelbaan, die je naar het skistation brengt, en een gebouw van de sterrenwacht. Als het weer mee wil, kan je er als sportieveling gaan wandelen, en de vergezichten zijn de moeite, maar verder valt er niet heel veel te beleven. Geschiedkundig is dit wel een belangrijke plek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Benito Mussolini hier gevangen gezeten nadat hij in 1943 was afgezet. Hij is nadien bevrijd door Duitse parachutisten onder leiding van Otto Skorzeny. Die man heeft ook een apart verhaal: hij is een van de weinige nazi’s die niet veroordeeld werd op de processen in Nürnberg. Achteraf is hij zelfs nog schatrijk geworden in het Spanje van Franco. De man is in zijn bed gestorven.”