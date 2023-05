HLN VERKENT. Openingstijdrit met smal fietspad en slotklim die aan Poggio doet denken: “Ganna is de grootste concurrent van Evenepoel”

KIJK. “Renners mogen over prachtig fietspad op oud treinspoor rijden”

Sportief: weg te smal voor volgwagen?

Michel Wuyts: “Een tijdrit die Remco Evenepoel goed gezind moet zijn. In de eerste vlakke 17 kilometer gaat het om aerodynamica en wattage, op het einde ligt nog een hupje van een goeie 5 procent. Ik beschouw Filippo Ganna als de grootste concurrent voor Evenepoel. Iemand die imponeert op de Poggio in Milaan-Sanremo moet ook dit aankunnen. We zitten aan de kust, dus de wind kan een factor worden. Ander addertje onder het gras: het parcours loopt voor een aanzienlijk stuk over een ‘pista ciclabile’, een fietspad in een oude spoorwegbedding. De weg is breed genoeg voor een renner, maar voor een volgwagen kan het smal worden. Mechanische pech kan op die manier dubbel vervelend worden.”

Toeristisch: pittige pepers en onderschatte wijn

Michel Wuyts: “Dit is de regio van de onderschatte Montepulciano d’Abruzzo, een krachtige rode wijn. Verwar de naam niet met die van het gelijknamige stadje in Toscane. Montepulciano is in dit geval een druivenras. Het is geen hyperbekende wijn en daarom nog betaalbaar. Het is een toegankelijke wijn, met dat tikkeltje zoet dat de doorsneedrinker doet glimlachen. Ik weet uit persoonlijke ervaring dat het een van de lievelingswijnen van Jean-Marie Dedecker is. Bij de wielerfans zullen Vini Fantini en Cantina Tollo wellicht een belletje doen rinkelen: beide wijnhuizen hebben een verleden als wielersponsor. Voor wie in het najaar in de streek is, heb ik een eettip: rond Allerheiligen wordt in Fossacesia een typisch gerecht met pepers en sardientjes bereid, pizz e foje. Best pittig. Ik heb iets gelijkaardigs geproefd in 2001 in Pescara, toen Rik Verbrugghe de proloog van de Giro won - ik was er helemaal weg van.”