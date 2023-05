HLN VERKENT. Moment voor aerodynamische Evenepoel om opnieuw toe te slaan: “Hij heeft de beste Cx van het hele peloton”

Sportief: alles wat vlak is, is in voordeel van Remco

Michel Wuyts: “Met 35 kilometer is dit de langste van de drie tijdritten. Het parcours is helemaal vlak en alles wat vlak is, is in het voordeel van Remco Evenepoel. Hij heeft de beste Cx van het hele peloton, dat is een coëfficiënt die aangeeft hoe aerodynamisch een renner is. Met zijn 1,93 meter heeft Filippo Ganna meer moeite om zijn hoofd en lijf te verbergen achter zijn handen en armen. Evenepoel moet deze tijdrit aangrijpen om opnieuw tijd te nemen op zijn concurrenten. Deze tijdrit doet me denken aan de grote tijdrit in de Vuelta vorig jaar: die was ook niet al te technisch en veel rechtdoor.”

* Toeristisch: rep je naar het streetfoodfestival

Michel Wuyts: “In Savignano loopt een mooie maar lastige fietsroute naar Sogliano over negen heuvels. Bij goed weer heb je uitzicht over zowel de Adriatische Zee als over de Apennijnencols. Je rijdt onder meer langs de Rubicon, de rivier die wereldberoemd werd dankzij Julius Caesar. In 49 voor Christus sprak hij de woorden ‘Alea iacta est’, de teerling is geworpen, waarna hij het riviertje overstak met zijn leger, tegen de wetten van de senaat in. Het was het begin van een burgeroorlog. Er ligt vandaag nog een oude Romaanse brug over de Rubicon die herinnert aan die episode, maar die stamt niet uit de tijd van de Romeinen: de brug is een aantal keer ingestort en opnieuw opgebouwd. In Cesena, de aankomstplaats van vandaag, vindt elk jaar in oktober een streetfoodfestival plaats. Rep je daar naar toe! Streetfood is in Italië een mix van stijlen: je hebt authentieke gerechten, maar je ontsnapt niet aan Amerikaanse invloeden. De hamburgers zijn vaak trouwens best lekker. Tussen haakjes: wie houdt van een lekker stuk rundsvlees, raad ik chianina aan - misschien wel het lekkerste vlees in Europa. Maar het allerbelangrijkste gerecht overal in dit land is het typische Italiaanse getater. Ze hebben toch altijd zo veel uit te leggen. Tot slot: ben je in Cesena, loop dan eens langs in Teatro Bonci. Het heeft een van de grootste podia in Europa en een fantastische akoestiek. Het was het favoriete theater van Luciano Pavarotti.”