HLN VERKENT. Een gevaarlijke dag voor Evenepoel en co in de streek van de “beste witte wijn van het land”

Sportief: klassementsrenners gaan zich inhouden

Michel Wuyts: “Dit is een rit waarin de vluchters een serieuze kans maken. Maar wie wil winnen zal over genoeg punch moeten beschikken. De beklimming van I Cappuccini is maar twee kilometer, maar heel steil, met pieken tot 19 procent. Na de top is het nog even naar de finish, maar in die zes kilometer zullen er nog weinig terugkeren. Toen Tirreno-Adriatico hier passeerde spurtten Lutsenko, Roglic, Adam Yates en Fuglsang voor winst - dat bewijst de lastigheidsgraad. In principe is dit een gevaarlijke dag voor de klassementsrenners, maar ik verwacht dat zij zich gaan inhouden één dag voor een belangrijke tijdrit.”

Toeristisch: beste witte wijn van het land

Michel Wuyts: “Terni, de startplaats van vandaag, zouden we allemaal moeten bezoeken. Het is zo’n typisch Italiaans stadje, aardig en liefelijk, maar Terni is vooral de stad van de liefde, Sint-Valentijn is de patroonheilige. Aankomstplaats Fossombrone heeft ook leuks te bieden: in mei wordt er elk jaar een historisch carnaval georganiseerd waarbij de lokale bevolking in renaissancekledij rondloopt. We zijn in Umbrië en dan denk ik aan twee uitstekende wijnen. Een rode, de Sagrantino di Montefalco van Arnaldo Caprai, en een witte, de Cervaro della Sala uit Orvieto. Die laatste is voor mij de beste witte wijn van het land. Ook in ons land kan je die vinden. Voor 25 à 30 euro heb je een heel goeie wijn. De culinaire specialiteit van de streek is de ‘bianchetto’, de witte truffel. Een lekkernij, maar niet goedkoop. Na de Ronde van Lombardije ging ik een keer eten in een sterrenzaak met onze fikser André Meganck, ex-renner Hendrik Redant en kok Luc Bellings. We namen het truffelmenu. De ober kwam aan tafel truffelschilfers schaven. Ik had geen benul van de kostprijs en liet de man doen, denkende dat die wel op tijd zou ophouden. Tot Luc Bellings begon te roepen: ‘Stop, stop, stop!’ Na afloop wordt de truffel opnieuw gewogen en wat er niet meer is, betaal je. Per gerecht mag je voor een normale portie rekenen op 20 à 25 euro extra. Ik was blij dat ik die dag niet moest betalen.”