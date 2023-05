HLN GIRO-PRONO. Voorspel hier de top 3 van de zestiende rit en WIN een exclusieve 3 liter ‘Jeroboam’-fles Giro-Prosecco

Waarom stoppen? Hoe moet het nu voort? En wat met de rest van het (na)jaar? Zes vragen na het gedwongen vertrek van Evenepoel uit de Giro

Weg roze droom. Het nieuws sloeg in als een bom, maar een andere optie was er niet, zo leren de feiten. De opgave van Remco Evenepoel (23) heeft grote gevolgen: de wereldkampioen moet zijn hele zomer en najaar herbekijken. Hoe gaat zijn seizoen verder? En in hoeverre komt de Ronde van Frankrijk nu in beeld? “In theorie is de Tour mogelijk, maar dan wordt het WK weer moeilijker.” Zes vragen bij de gedwongen exit van de wereldkampioen uit de Giro.