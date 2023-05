HLN GIRO-PRONO. Voorspel hier de top 3 van de zesde rit en WIN een exclusieve 3 liter ‘Jeroboam’-fles Giro-Prosecco

Zo keek de tegenstand naar de suprematie van “monster” Evenepoel: “Gelukkig heb ik er geen verkoud­heid aan overgehou­den”

Remco Evenepoel heeft de openingstijdrit in de Giro eigenhandig herleid tot een ware eenmansshow. Onze landgenoot blies elke vorm van tegenstand als een orkaan weg. Ook de tegenstand was onder de indruk. “Het was ongelooflijk hoe hard hij me kwam voorbijgereden”, zei Trek-renner Daan Hoole.